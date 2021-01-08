У Полтавській області знову протестують: траса Київ – Харків перекрита (фото і відео)

У Полтавській області люди вийшли на акцію протесту. Вони перекрили трасу Київ – Харків.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Протестувальники заблокували рух транспорту біля селища Чутове. Вони безперервно ходять пішохідним переходом.

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Через це на дорозі утворився затор. На місці чергують правоохоронці.

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Відомо, що місцеві жителі обурені занадто високою ціною на газ і вимагають її знизити.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області жителі міста Лубни вже виходили на протестчерез захмарні платіжки за газ.

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Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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