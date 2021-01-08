У Полтавській області знову протестують: траса Київ – Харків перекрита (фото і відео)

У Полтавській області люди вийшли на акцію протесту. Вони перекрили трасу Київ – Харків.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".
Протестувальники заблокували рух транспорту біля селища Чутове. Вони безперервно ходять пішохідним переходом.
Через це на дорозі утворився затор. На місці чергують правоохоронці.
Відомо, що місцеві жителі обурені занадто високою ціною на газ і вимагають її знизити.
Нагадаємо, раніше в Полтавській області жителі міста Лубни вже виходили на протестчерез захмарні платіжки за газ.
Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ
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