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У Полтавській області знову протестують: траса Київ – Харків перекрита (фото і відео)

8 січня, 13:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі вимагають знизити ціну на газ

У Полтавській області люди вийшли на акцію протесту. Вони перекрили трасу Київ – Харків.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Протестувальники заблокували рух транспорту біля селища Чутове. Вони безперервно ходять пішохідним переходом.

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Через це на дорозі утворився затор. На місці чергують правоохоронці.

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Відомо, що місцеві жителі обурені занадто високою ціною на газ і вимагають її знизити.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області жителі міста Лубни вже виходили на протестчерез захмарні платіжки за газ.

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Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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протести комуналка ціна на газ Полтавська область
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