В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)

В Полтавской области люди вышли на акцию протеста. Они перекрыли трассу Киев – Харьков.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".
Отмечается, что протестующие заблокировали движение транспорта в районе поселка Чутово. Они беспрерывно ходят по пешеходному переходу.
В результате на дороге образовалась пробка. На месте дежурят правоохранители.
Известно, что местные жители возмущены слишком высокой ценой за газ и требуют ее снизить.
Напомним, ранее в Полтавской области жители города Лублны уже выходили на протест из-за заоблачных платежек за газ.
Все подробности в спецтеме Тарифы на газ
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