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У Полтавській області потяг збив стареньку, вона дивом залишилася жива (фото)

15 лютого, 14:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Попередньо загрози життю жінки немає

У Полтавській області на станції "Глобино" 81-річну жінку збив потяг. На щастя, вона залишилася жива. Її госпіталізували в лікарню.

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З урахуванням того, що локомотив збив стареньку пізно вночі, в поліції Полтавської області припускають, що вона прямувала додому.

"Зараз поліція перевіряє, чому ця жінка не почула наближення локомотива. Можливо, в силу свого віку. На щастя, у жінки травми, які не несуть загрози життю і, можливо, через декілька днів її випишуть з лікарні", – розповів "Сьогодні" речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

У пресслужбі ГУНП уточнили, що повідомлення про те, що трапилося надійшло в поліцію 15 лютого, близько першої години ночі від медиків.

При виїзді на місце події слідчо-оперативною групою встановлено, що на 248 кілометрі на залізничному переїзді, який обладнаний звуковою сигналізацією і світлофором, локомотив травмував жінку.

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Також встановлено, що локомотив рухався зі станції "Глобино" в напрямку станції "Веселий Поділ".

81-річну місцеву жительку госпіталізували в лікарню. Попередньо загрози життю жінки немає. Медики розцінюють стан її здоров'я, як задовільний.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту".

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області потяг переїхав жінку.

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Також нагадаємо, у Київській області під колеса поїзда потрапила 14-річна дівчинка.

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