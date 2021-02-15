Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Полтавской области поезд сбил старушку, она чудом осталась жива (фото)

15 февраля, 14:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Предварительно угрозы жизни женщины нет

В Полтавской области на станции "Глобино" 81-летнюю женщину сбил поезд. К счастью, она осталась жива. Ее госпитализировали в больницу.

Реклама

С учетом того, что локомотив сбил старушку глубокой ночью, в полиции Полтавской области предполагают, что она направлялась домой.

"Сейчас полиция проверяет, почему эта женщина не услышала приближающегося локомотива. Возможно, в силу своего возраста. К счастью, у женщины травмы, которые не несут угрозы жизни и, возможно, через несколько дней ее выпишут из больницы", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В пресс-службе ГУНП уточнили, что сообщение о случившемся поступило в полицию 15 февраля, около часа ночи от медиков.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что на 248 километре на железнодорожном переезде, который оборудован звуковой сигнализацией и светофором, локомотив травмировал женщину.

Реклама

Также установлено, что локомотив двигался со станции "Глобино" в направлении станции "Веселый Подол".

81-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу. Предварительно угрозы жизни женщины нет. Медики расценивают состояние ее здоровья, как удовлетворительное.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области поезд переехал женщину.

Реклама

Также напомним, в Киевской области под колеса поезда попала 14-летняя девочка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

железная дорога поезда чп Полтава полиция станция Полтавская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпераУкраина
Житель Винницы
Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять