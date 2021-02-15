В Полтавской области поезд сбил старушку, она чудом осталась жива (фото)

В Полтавской области на станции "Глобино" 81-летнюю женщину сбил поезд. К счастью, она осталась жива. Ее госпитализировали в больницу.

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С учетом того, что локомотив сбил старушку глубокой ночью, в полиции Полтавской области предполагают, что она направлялась домой.

"Сейчас полиция проверяет, почему эта женщина не услышала приближающегося локомотива. Возможно, в силу своего возраста. К счастью, у женщины травмы, которые не несут угрозы жизни и, возможно, через несколько дней ее выпишут из больницы", – рассказал "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В пресс-службе ГУНП уточнили, что сообщение о случившемся поступило в полицию 15 февраля, около часа ночи от медиков.

При выезде на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что на 248 километре на железнодорожном переезде, который оборудован звуковой сигнализацией и светофором, локомотив травмировал женщину.

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Также установлено, что локомотив двигался со станции "Глобино" в направлении станции "Веселый Подол".

81-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу. Предварительно угрозы жизни женщины нет. Медики расценивают состояние ее здоровья, как удовлетворительное.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области поезд переехал женщину.

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Также напомним, в Киевской области под колеса поезда попала 14-летняя девочка.

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