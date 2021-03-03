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На Полтавщині попрощалися із загиблим воїном (фото)

3 березня, 15:48

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На похоронах зібралися рідні та бойові побратими бійця

У селі Степанівка Полтавської області попрощалися з 19-річним військовим Андрієм Мірчею. Боєць загинув на Донбасі 28 лютого.

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Як повідомляє Суспільне, прощалися з Андрієм Мірчею біля його двору. Там зібралося півсотні людей. Це рідні, бойові побратими і знайомі хлопця. Принесли квіти і вінки.

Нагадаємо, офіційна причина загибелі – необережне поводження зі зброєю.

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Андрій Мірча служив в 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, був кухарем. Контракт зі Збройними силами підписав минулого року. Боєць з багатодітної сім'ї. У нього залишилися батьки і четверо молодших братів.

Раніше ми повідомляли, що на Донбасі попрощалися з бійцем, загиблим під Волновахою.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас похорон Полтавська область боєць втрати ЗСУ ООС
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