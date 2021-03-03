В Полтавской области попрощались с погибшим воином (фото)

На похоронах собрались родные и боевые побратимы бойца

В селе Степановка Полтавской области простились с 19-летним военным Андреем Мирчей. Боец погиб на Донбассе 28 февраля.

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Как сообщает Суспільне, прощались с Андреем Мирчей возле его двора. Там собралось полсотни людей. Это родные, боевые побратимы и знакомые парня. Принесли цветы и венки.

Напомним, официальная причина гибели – неосторожное обращение с оружием.

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Андрей Мирча служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, был поваром. Контракт с Вооруженными силами подписал в прошлом году. Боец из многодетной семьи. У него остались родители и четверо младших братьев.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе простились с бойцом, погибшим под Волновахой.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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