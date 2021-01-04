На Полтавщині люди перекрили трасу Київ – Харків: вимагають знизити ціни на газ (фото)

У Полтавській області жителі міста Лубни та прилеглих селищ вийшли на акцію протесту. Мітингувальники перекрили трасу міжнародного значення Київ – Харків.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ і пабліки в соцмережах.

Так, люди ходять по пішохідному переходу, тим самим блокуючи проїзд по об'їзній біля Лубен.

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Місцеві жителі протестують через занадто високі тарифи на газопостачання. Раніше споживачі газу отримали рахунки за послуги з розподілу природного газу за січень 2021 року. У квитанціях тарифи за розподіл газу підвищені вдвічі і вписані зайві суми.

Відео: Сьогодні

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Люди вимагають скасування встановлених НКРЕКП тарифів і повернення газотранспортних мереж на території Лубенського ОТГ по користуванню ВАТ "Лубнигаз" в розпорядження суспільства.

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Нагадаємо, це вже не перший протест через захмарні платіжки за газ у Полтавській області. Люди порахували: у Лубнах один з найвищих тарифів на транспортування газу в Україну.

Відео: Сьогодні

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