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В Полтавской области проходит акция протеста: люди перекрыли международную трассу (фото)

4 января, 12:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители возмущены высокой ценой за газ

В Полтавской области жители города Лубны и близлежащих поселков вышли на акцию протеста. Митингующие перекрыли трассу международного значения Киев – Харьков.

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Об этом сообщают местные СМИ и паблики в соцсетях.

Фото: Харьков Life

Фото: Харьков Life

Так, люди ходят по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд по объездной возле Лубен.

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Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

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Местные жители протестуют из-за слишком высоких тарифов на газоснабжение. Ранее потребители газа получили счета за услуги по распределению природного газа за январь 2021 года. В квитанциях тарифы за распределение газа повышены вдвое и вписаны лишние суммы.

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Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

Фото: Игорь Мосийчук

Люди требуют отмены установленных НКРЕКУ тарифов и возвращения газотранспортных сетей на территории Лубенского ОТГ по пользованию ОАО "Лубныгаз" в распоряжение общества.

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Напомним, это уже не первый протест из-за заоблачных платежек за газ в Полтавской области. Люди посчитали: в Лубнах один из самых высоких тарифов на транспортировку газа в Украине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ трасса цена на газ Полтавская область протестующие
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