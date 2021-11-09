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На додачу до правил "червоних". Черкаська область запроваджує додаткові обмеження

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 16:22
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З 12 листопада Черкаська область опиниться у "червоній зоні" карантину
Черкаська область введе COVID-сертифікати на внутрішніх перевезеннях
Черкаська область введе COVID-сертифікати на внутрішніх перевезеннях / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкаській області влада планує запровадження додаткових обмежень, які стосуватимуться роботи транспорту.

Про це сказав голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, передає "РБК-Україна".

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"Що стосується перевезень між містами. На міжобласних, як ми знаємо, вже введено COVID-сертифікати, а зараз це стосуватиметься і перевезень всередині області (з одного міста в інше). У цьому випадку також будуть потрібні сертифікати" , – сказав Скічко.

Глава області додав, що рішення щодо обмежень на міський громадський транспорт поки що немає.

"Що стосується міста. Давайте дочекаємося засідання комісії ТЕБ та НС місцевої, і подивимось. Якщо місто захоче, то воно саме може ввести такі обмеження" , – зазначив він.

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Які правила запровадять

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.

Працюватимуть і далі продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж 3 дні тому.

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Це правило не поширюється на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі громадські місця без щеплених батьків їх не пустять.

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