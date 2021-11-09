В придачу к правилам "красных". Черкасская область вводит дополнительные ограничения

С 12 ноября Черкасская область окажется в красной зоне карантина

Черкасская область введет COVID-сертификаты на внутренних перевозках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черкасской области власти планируют введение дополнительных ограничений, которые будут касаться работы транспорта.

Об этом сказал глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко, передает "РБК-Украина".

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"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", – сказал Скичко.

Глава области добавил, что решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет.

"Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", – отметил он.

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Какие правила введут

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

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Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

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