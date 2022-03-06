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У результаті ворожого обстрілу Маріуполя поранені тисячі людей — мер міста

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 03:56
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Російські окупанти стріляють по цивільних
Окупанти знищують населення/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти знищують населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер Маріуполя Вадим Бойченко висловився про кількість жертв в результаті атаки російських окупантів на місто. Агресія не припиняється вже шосту добу.

Про це йдеться в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Деталі

Як розповів Бойченка, якщо в перші п'ять днів війни в Маріуполі поранені і вбиті "вимірювалася десятками і одиницями", на восьмий день – сотнями, "то зараз вже, на жаль, тисячами". Він наголосив, що точно можна говорити про тисячі поранених жителів, а підрахувати загиблих поки неможливо.

"Убитих підрахувати, на жаль, дуже складно. Не хотілося б, знаєте, говорити про таку страшну війну і такі страшні цифри, але вони дійсно жахають... Чому неможливо підрахувати? Шостий день не припиняються авіаудари, не припиняється артобстріл. Навіть немає можливості вийти і подивитися на тих людей, які тобі дороги. Наприклад, я посилав наших працівників ДСНС, щоб вони перевірили, як там моя бабуся, як там моя мама, як там мій брат з сім'єю, які сидять в підвалі 10-ту добу", — розповів Бойченко.

Ситуація в Україні 6 березня

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