У Рівненській області затримали підозрілих осіб, які фотографували блокпости (фото)

Правоохоронці з'ясовують всю детальну інформацію

Затримали трьох осіб/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Рівненській області затримали трьох осіб, які фотографували блокпости поблизу військової частини.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Деталі

Працівники поліції спільно з громадянами у складі мобільної групи зупинили два автомобілі на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району. Під час огляду транспортних засобів поліцейські виявили два державні номерні знаки, гаджети, у яких були фото блокпостів, що розташовані навколо військового об’єкта. Попередньо відомо, що один чоловік — місцевий, ще двоє осіб — із Київської області. Крім того, встановлено, що вони у навігаторі позначали відповідні об'єкти. Усіх доставили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.

Один із затриманих — місцевий/Фото: "Сьогодні"

У затриманих виявили два державні номерні знаки, гаджети, у яких були фото блок-постів/Фото: "Сьогодні"

Правоохоронці з'ясовують всі деталі/Фото: "Сьогодні"

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