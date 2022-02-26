У Рівненській області затримали підозрілих осіб, які фотографували блокпости (фото)

У Рівненській області затримали трьох осіб, які фотографували блокпости поблизу військової частини.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
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Працівники поліції спільно з громадянами у складі мобільної групи зупинили два автомобілі на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району. Під час огляду транспортних засобів поліцейські виявили два державні номерні знаки, гаджети, у яких були фото блокпостів, що розташовані навколо військового об’єкта. Попередньо відомо, що один чоловік — місцевий, ще двоє осіб — із Київської області. Крім того, встановлено, що вони у навігаторі позначали відповідні об'єкти. Усіх доставили до Управління СБУ в Рівненській області для встановлення детальнішої інформації.
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