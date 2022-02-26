В Ровенской области задержаны подозрительные лица, которые фотографировали блокпосты (фото)

Правоохранители выясняют всю подробную информацию

Задержали трех человек/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Ровенской области задержалитрех человек, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Сотрудники полиции совместно с гражданами в составе мобильной группы остановили два автомобиля на выезде из города Дубровица Сарненского района. Во время осмотра транспортных средств полицейские обнаружили два государственных номерных знака, гаджеты, у которых были фото блокпостов, расположенных вокруг военного объекта. Предварительно известно, что один человек — местный, еще два — из Киевской области. Кроме того, установлено, что они в навигаторе обозначали соответствующие объекты. Всех доставили в управление СБУ в Ровенской области для установления более подробной информации.

Один из задержанных — местный/Фото: "Сегодня"

У задержанных обнаружили два государственных номерных знака, гаджеты, у которых были фото блок-постов/Фото: "Сегодня"

Правоохранители выясняют все детали/Фото: "Сегодня"

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских . Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка. На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам : техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова". Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага , который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб. В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города , в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы. Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.

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