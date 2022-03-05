У Сумах повідомили про загрозу вуличних боїв

Людей просять залишатися в безпечному місці

Мирним мешканцям загрожує небезпека/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську окупанти можуть найближчим часом атакувати Суми. Людей попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

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Деталі

"Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!", — йдеться в повідомленні.

Окупанти будь-якої миті можуть атакувати місто.

Втрати окупантів

У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:

Особовий склад — 9 166;

Літаки — 33;

Вертольоти — 37;

Танки — 251

Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;

Засоби ППО — 18;

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;

Автомобільна техніка — 404;

Цистерни ПММ — 60;

Артсистеми — 105;

БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;

Легкі швидкісні катери — 2.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

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