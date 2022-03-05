У Сумах повідомили про загрозу вуличних боїв

Російську окупанти можуть найближчим часом атакувати Суми. Людей попереджають про небезпеку.
Про це повідомляє "Суспільне Суми".
Деталі
"Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!", — йдеться в повідомленні.
Окупанти будь-якої миті можуть атакувати місто.
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Втрати окупантів
У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:
- Особовий склад — 9 166;
- Літаки — 33;
- Вертольоти — 37;
- Танки — 251
- Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;
- Засоби ППО — 18;
- Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;
- Автомобільна техніка — 404;
- Цистерни ПММ — 60;
- Артсистеми — 105;
- БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;
- Легкі швидкісні катери — 2.
Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.