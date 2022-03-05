В Сумах сообщили об угрозе уличных боев

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковатьСумы. Людей предупреждают об опасности.
Об этом сообщает "Суспільне Суми".
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"Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!", — говорится в сообщении.
Оккупанты в любой момент могут атаковать город.
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Потери оккупантов
В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:
- Личный состав — 9 166;
- Самолеты — 33;
- Вертолеты — 37;
- Танки — 251;
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
- Средства ППО — 18;
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
- Автомобильная техника — 404;
- Цистерны ГСМ — 60;
- Артсистемы — 105;
- БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
- Легкие скоростные катера — 2.
Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.