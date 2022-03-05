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В Сумах сообщили об угрозе уличных боев

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 05:50
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Людей просят оставаться в безопасном месте
Мирным жителям угрожает опасность/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мирным жителям угрожает опасность/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты могут в ближайшее время атаковатьСумы. Людей предупреждают об опасности.

Об этом сообщает "Суспільне Суми".

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Подробности

"Угроза уличных боев! Оставайтесь дома, в безопасном месте!", — говорится в сообщении.

Оккупанты в любой момент могут атаковать город.

Потери оккупантов

В период с 24 февраля по 4 марта украинские защитники уничтожили:

  • Личный состав — 9 166;
  • Самолеты — 33;
  • Вертолеты — 37;
  • Танки — 251;
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 939;
  • Средства ППО — 18;
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50;
  • Автомобильная техника — 404;
  • Цистерны ГСМ — 60;
  • Артсистемы — 105;
  • БПЛА ОТР (беспилотники) — 3;
  • Легкие скоростные катера — 2.

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Также командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них в Черниговской области, и один – под Волновахой. К тому же в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских войск.

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