У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей (відео)

У Тростянці Сумської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинуло троє людей. Серед жертв — неповнолітній хлопець.
Про це у Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець", — повідомив Живицький.
Він додав, що після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні у зв'язку з рухом колон техніки окупантів.
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