У Сумській області захисники знищують ворожу техніку Байрактарами

Окупанти зазнають втрат серед військової техніки

Байрактари знищують російську техніку/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Сумській області українські військові почали застосовувати проти ворога Байрактари. Окупанти продовжують втрачати свою техніку.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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За допомогою Байрактарів біля села Пустовійтівка Роменського району була знешкоджена стоянка ворожої техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради.

Поблизу села Бішкинь знешкоджено близько 100 одиниць техніки, в основному — танки та БТР.

Що відбувалося минулої доби?

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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