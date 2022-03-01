На Сумщину зайшло понад 10 тисяч російських танків — Живицький

Голова Сумської ОДА просить допомогти області стримати та знищити ворога

Ворог масово наступає на Сумську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький записав відеозвернення. Він заявив, що в Сумську область зайшло понад 10 тисяч техніки, важкого озброєння та систем залпового вогню.

Відеозвернення з'явилося на його Telegram-каналі.

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Що сказав Живицький?

Голова Сумської ОДА записав звернення до всіх, кому не байдужа доля нашої країни.

"На цю мить на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні. Було обстріляно місто Охтирка, яке майже на половину зруйноване. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти голими руками. Лише з автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки", — сказав Живицький.

За його словами, сьогодні на територію Сумської області заходять десятки, сотні російських "Іскандерів", "Градів", "Ураганів", "Буків", танків, БТРів, колони заправників. Заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

"Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії "Байрактарами", якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу", — наголосив голова Сумської ОДА.

Живицький вимагає забезпечити Сумську область "Байрактарами", забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю та ракетами.

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"Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист — бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, "Джавеліни", "Еллоу", будь-які протитанкові реактивні системи", — сказав Живицький.

Зараз на захисті Сумської області понад 1 млн людей в територіальній обороні.

"Сьогодні наша територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир у Європі. Я вимагаю від вас підтримки. Ми сьогодні завдяки нашій героїчній теробороні тримаємо, палимо, знищуємо відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад", — розповів Живицький.

Голова Сумської ОДА подякував усім, хто захищає область від ворога.

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