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В Сумскую область зашло более 10 тысяч российских танков — Живицкий

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 марта, 22:45
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Глава Сумской ОГА просит помочь области сдержать и уничтожить врага
Враг массово наступает на Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"
Враг массово наступает на Сумскую область/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий записал видеообращение. Он заявил, что в Сумскую область зашло более 10 тысяч техники, тяжелого вооружения и систем залпового огня.

Видеообращение появилось на его Telegram-канале.

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Что сказал Живицкий?

Глава Сумской ОГА записал обращение ко всем, кому не безразлична судьба нашей страны.

"На этот момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у нас в Украине. Был обстрелян город Ахтырка, который почти на половину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты голыми руками. Только с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", — сказал Живицкий.

По его словам, сегодня на территорию Сумской области заходят десятки, сотни российских "Искандеров", "Градов", "Ураганов", "Буков", танков, БТРов, колонны заправщиков. Входит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать.

"Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии "Байрактарами", если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира", — подчеркнул глава Сумской ОГА.

Живицкий требует обеспечить Сумскую область "Байрактарами", обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием и ракетами.

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"Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумскую область. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и боеприпасы, нам нужны рации, нам нужна защита — бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, "Джавелины", "Еллоу", любые противотанковые реактивные системы", — сказал Живицкий.

Сейчас на защите Сумской области более 1 млн человек в территориальной обороне.

"Сегодня наша территориальная оборона − голая и босая − защищает 1 млн 100 жителей Сумской области. И я требую, чтобы наша область осталась мирной, независимой и держала в дальнейшем независимость Украины и мир в Европе. Я требую от вас поддержки. Мы сегодня благодаря нашей героической теробороне держим, палим, уничтожаем отправляем обратно в Россию врага. Сегодня колонна развернулась и пошла обратно", — рассказал Живицкий.

Глава Сумской ОГА поблагодарил всех, кто защищает область от врага.

Что происходит в Украине 1 марта

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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