У Тростянці росіяни розстрілюють мирних людей

Ситуація у Сумській області залишається напруженою. 2 березня окупанти розстрілювали цивільних людей.
Про це йшлося в ефірі Україна 24.
"А у Тростянці окупанти зовсім творять безчинства – мародерство, виносять магазини, розстрілюють цивільних людей буквально на вулицях. Там немає регулярної армії, і Тростянцю потрібна наша допомога сьогодні", – розповів журналіст Максим Едель.
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Окрім цього, сьогодні вранці у Сумах російські окупанти обстріляли будівлю артилерійського училища. Майже повністю знищили. Ця будівля була збудована ще в минулому столітті і на неї навіть Гітлер руку не підняв. А росіяни переплюнули нацистів.
Окупанти руйнують інфраструктуру українських міст
Російські загарбники знищують інфраструктуру мирних міст. Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні окупанти вдарили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Попасної, а також по Попаснянському ремонтно-вагонному заводу. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок. За добу підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Лквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 особу", – йдеться в повідомленні.
Також здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема було евакуйовано з населених пунктів Чабанівка та Комишевате 7 осіб, із них 6 дітей.
Окрім цього, підрозділами ДСНС України в Луганській області у місті Старобільськ забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню. Здійснено прибирання уламків після обстрілу у місті Новоайдар. Забезпечено розвезення питної води, продуктів харчування та засобів гігієни до 2 місць укриття у місті Сєвєродонецьку.
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