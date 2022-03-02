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У Тростянці росіяни розстрілюють мирних людей

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 20:17
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Також сьогодні вранці, 2 березня, у Сумах російські окупанти обстріляли будівлю артилерійського училища
Окупанти стріляють в мирних
Окупанти стріляють в мирних / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Сумській області залишається напруженою. 2 березня окупанти розстрілювали цивільних людей.

Про це йшлося в ефірі Україна 24.

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"А у Тростянці окупанти зовсім творять безчинства – мародерство, виносять магазини, розстрілюють цивільних людей буквально на вулицях. Там немає регулярної армії, і Тростянцю потрібна наша допомога сьогодні", – розповів журналіст Максим Едель.

Окрім цього, сьогодні вранці у Сумах російські окупанти обстріляли будівлю артилерійського училища. Майже повністю знищили. Ця будівля була збудована ще в минулому столітті і на неї навіть Гітлер руку не підняв. А росіяни переплюнули нацистів.

Окупанти руйнують інфраструктуру українських міст

Російські загарбники знищують інфраструктуру мирних міст. Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні окупанти вдарили зі ствольної артилерії та з реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Попасної, а також по Попаснянському ремонтно-вагонному заводу. У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли дитячий садок. За добу підрозділами ДСНС Донецької та Луганської областей здійснено 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Лквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 особу", – йдеться в повідомленні.

Також здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема було евакуйовано з населених пунктів Чабанівка та Комишевате 7 осіб, із них 6 дітей.

Окрім цього, підрозділами ДСНС України в Луганській області у місті Старобільськ забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню. Здійснено прибирання уламків після обстрілу у місті Новоайдар. Забезпечено розвезення питної води, продуктів харчування та засобів гігієни до 2 місць укриття у місті Сєвєродонецьку.

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