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В Тростянце россияне расстреливают мирных людей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 20:17
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Также сегодня утром, 2 марта, в Сумах российские оккупанты обстреляли здание артиллерийского училища
Оккупанты стреляют в мирных
Оккупанты стреляют в мирных / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в Сумской области остается напряженной. 2 марта оккупанты расстреливали гражданских людей.

Об этом говорилось в эфире Украина 24.

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"А в Тростянце оккупанты совсем творят бесчинства – мародерство, выносят магазины, расстреливают гражданских людей буквально на улицах. Там нет регулярной армии, и Тростянцу нужна наша помощь сегодня", – рассказал журналист Максим Эдель.

Кроме этого, сегодня утром в Сумах российские оккупанты обстреляли здание артиллерийского училища. Почти полностью уничтожили. Это здание было построено еще в прошлом веке и на него даже Гитлер руку не поднял. А россияне переплюнули нацистов.

Оккупанты разрушают инфраструктуру украинских городов

Российские захватчики уничтожают инфраструктуру мирных городов. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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"Сегодня оккупанты ударили из ствольной артиллерии и из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Попасной, а также по Попаснянскому ремонтно-вагонному заводу. В Северодонецке оккупанты обстреляли детский сад. В течение суток подразделениями ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществлено 11 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. Ликвидировано 4 пожара, где из огня спасен 1 человек", – говорится в сообщении.

Также осуществлено 5 привлечений к оказанию помощи населению. В частности, были эвакуированы из населенных пунктов Чабановка и Комишеватое 7 человек, из них 6 детей.

Кроме этого, подразделениями ГСЧС Украины в Луганской области в городе Старобельск обеспечено электропитание магазина с целью реализации продуктов питания населению. Произведена уборка обломков после обстрела в городе Новоайдар. Обеспечен развоз питьевой воды, продуктов питания и средств гигиены до 2 мест укрытия в городе Северодонецке.

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