В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає більш жорсткі карантинні обмеження

Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 15 листопада Вінницька область опинилася на порозі "червоної" карантинної зони. У цьому регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за двома показниками.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Вінницька область на порозі "червоної зони"

Як стало відомо, зараз у регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки одразу за двома показниками: кількістю хворих на коронавірус, а також рівнем госпіталізованих з COVID-19.

Варто зазначити, що наразі Вінницька область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає жорсткіші карантинні обмеження: забороняється робота громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Під забороною також є проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть за умови, якщо 100% персоналу та відвідувачів прищеплюватимуться від COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Які області у "жовтій зоні"

Кіровоградська область;

Тернопільська область.

Які області в "помаранчевій зоні"

Вінницька область;

Закарпатська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

Які області у "червоній зоні"

Київ;

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область;

Волинська область;

Черкаська область.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 228 441 особа,

одужало – 2 642 459,

летальних випадків – 77 147,

проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

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