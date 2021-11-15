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В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 13:59
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"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає більш жорсткі карантинні обмеження
Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 15 листопада Вінницька область опинилася на порозі "червоної" карантинної зони. У цьому регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки за двома показниками.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Вінницька область на порозі "червоної зони"

Як стало відомо, зараз у регіоні спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки одразу за двома показниками: кількістю хворих на коронавірус, а також рівнем госпіталізованих з COVID-19.

Варто зазначити, що наразі Вінницька область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає жорсткіші карантинні обмеження: забороняється робота громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів. Під забороною також є проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть за умови, якщо 100% персоналу та відвідувачів прищеплюватимуться від COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Які області у "жовтій зоні"

  • Кіровоградська область;
  • Тернопільська область.

Які області в "помаранчевій зоні"

  • Вінницька область;
  • Закарпатська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Чернівецька область.

Які області у "червоній зоні"

  • Київ;
  • Херсонська область;
  • Одеська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Дніпропетровська область;
  • Сумська область;
  • Миколаївська область;
  • Рівненська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область;
  • Львівська область;
  • Волинська область;
  • Черкаська область.

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 228 441 особа,
  • одужало – 2 642 459,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

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