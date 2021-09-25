В Умані школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства"

Медики констатували, що дитина отримала травми несумісні із життям / Фото: Колаж: Сьогодні

В Умані 23 вересня 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху багатоповерхівки. У поліції підозрюють, що дитину довели до самогубства.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"До поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Травми були несумісні із життям. Медики констатували смерть", – розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства". Поліцейські опитали очевидців. Також вони вилучили і розблокували мобільний телефон школярки, його направили на експертизу.

"Попередньо, будь-яких підозрілих смс-повідомлень не виявили. Зараз ґаджет направлено на експертизу та перевірку працівникам кіберполіції", – сказала Вовк.

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Наразі слідчі розглядають кілька версій:

конфлікт у родині;

проблемні стосунки з однолітками;

вплив соціальних мереж.

Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому жінка вела себе агресивно, її довелося госпіталізувати.

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Нагадаємо, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої".