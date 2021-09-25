Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

В Умані школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
25 вересня, 15:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства"
Медики констатували, що дитина отримала травми несумісні із життям
Медики констатували, що дитина отримала травми несумісні із життям / Фото: Колаж: Сьогодні

В Умані 23 вересня 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху багатоповерхівки. У поліції підозрюють, що дитину довели до самогубства.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

"До поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна восьмого поверху. Травми були несумісні із життям. Медики констатували смерть", – розповіла речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Доведення до самогубства". Поліцейські опитали очевидців. Також вони вилучили і розблокували мобільний телефон школярки, його направили на експертизу.

"Попередньо, будь-яких підозрілих смс-повідомлень не виявили. Зараз ґаджет направлено на експертизу та перевірку працівникам кіберполіції", – сказала Вовк.

Реклама

Наразі слідчі розглядають кілька версій:

  • конфлікт у родині;
  • проблемні стосунки з однолітками;
  • вплив соціальних мереж.

Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому жінка вела себе агресивно, її довелося госпіталізувати.

Реклама

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Онлайн бою
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

43 352

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Вакцинація
Станом на 24 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 418 078
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 720 911
Всього введених доз 12 138 989
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Дніпро-1
8
13:8
16
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
9
12:23
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Субота, 25 вересня
2:1
Відео Про матч
17:00
19:30
Неділя, 26 вересня
14:00
COVID-19 в Україні
8 267 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Навіщо вакцинуватися від COVID-19, якщо перехворів
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти