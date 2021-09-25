В Умани школьница выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки

Следователи открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства"

Медики констатировали, что ребенок получил травмы несовместимые с жизнью / Фото: Коллаж: Сегодня

В Умани 23 сентября 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа многоэтажки. В полиции подозревают, что ребенка довели до самоубийства.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В полицию поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть", – рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства". Полицейские опросили очевидцев. Также они изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы, его направили на экспертизу.

"Предварительно, любых подозрительных смс-сообщений не обнаружили. Сейчас гаджет направлено на экспертизу и проверку работникам киберполиции", – сказала Вовк.

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Сейчас следователи рассматривают несколько версий:

конфликт в семье;

проблемные отношения со сверстниками;

влияние социальных сетей.

Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

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Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчина был госпитализирован медики "скорой".