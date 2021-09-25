В Умани школьница выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки

В Умани 23 сентября 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа многоэтажки. В полиции подозревают, что ребенка довели до самоубийства.
Об этом сообщает "Суспільне".
"В полицию поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть", – рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.
Следователи открыли уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства". Полицейские опросили очевидцев. Также они изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы, его направили на экспертизу.
"Предварительно, любых подозрительных смс-сообщений не обнаружили. Сейчас гаджет направлено на экспертизу и проверку работникам киберполиции", – сказала Вовк.
Сейчас следователи рассматривают несколько версий:
- конфликт в семье;
- проблемные отношения со сверстниками;
- влияние социальных сетей.
Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.
Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчина был госпитализирован медики "скорой".