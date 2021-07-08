У Вінниці на території обленерго знайшли найбільшу криптоферму в Україні

У Вінницькій області викрили найбільшу в країні криптоферму – на базі було майже 5 тисяч комп'ютерів. А "майнили" гроші на промисловому майданчику обленерго.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Організаторами схеми були жителі Києва та Вінниці. Зловмисники незаконно відбирали електроенергію з мереж Вінницяобленерго. Через це без світла могли залишитися цілі квартали Вінниці.

Збиток від крадіжки електроенергії становив мільйони гривень. Фото: СБУ

Щомісячний збиток від відбору електроенергії для майнінгу криптовалюти становив 5-7 млн гривень.

На "фермі" і в будинках фігурантів вилучили 3800 ігрових приставок, більше 500 відеокарт, 50 процесорів, чорнову документацію, телефони і флешки.

Копи вже почали кримінальне провадження, винним загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше добувачі біткоїнів мало не залишили без світла всю Чернігівську область.

Також ми писали, як засновники криптовалютної біржі Africrypt в ПАР брати Амір і Раїс Каджи зникли разом з біткоїнами вартістю 3,6 млрд доларів.

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