В Виннице на территории облэнерго нашли крупнейшую криптоферму в Украине

Нелегальный бизнес организовали на территории Винницаоблэнерго. Фото: СБУ

В Винницкой области разоблачили крупнейшую в стране криптоферму – на базе было почти 5 тысяч компьютеров. А "майнили" деньги на промышленной площадке облэнерго.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Организаторами схемы были жители Киева и Винницы. Злоумышленники незаконно отбирали электроэнергию из сетей Винницаоблэнерго. Из-за этого без света могли остаться целые кварталы Винницы.

Ущерб от кражи электроэнергии составлял миллионы гривен. Фото: СБУ

Ежемесячный ущерб от отбора электроэнерги для майнинга криптовалюты составлял 5−7 млн гривен.

На "ферме" и в домах фигурантов изъяли 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию, телефоны и флэшки.

Копы уже начали уголовное производство, виновным грозит до трех лет лишения свободы.

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Напомним, ранее добытчики биткоинов чуть не оставили без света всю Черниговскую область.

Также мы писали, как основатели криптовалютной биржи Africrypt в ЮАР братья Амир и Раис Каджи исчезли вместе с биткоинами стоимостью 3,6 млрд долларов.

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