У Вінниці небіжчика "примусили" відпрацьовувати аліменти

Відповідний протокол склали працівники Центрального відділу державної виконавчої служби

У Вінниці суд за несплату аліментів притягнув до відповідальності небіжчика. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінниці за несплату аліментів небіжчика притягнули до адміністративної відповідальності. Померлому чоловіку призначили 120 годин суспільно корисних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

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Деталі інциденту

Як стало відомо, працівники Центрального відділу державної виконавчої служби незаконно склали протокол про адміністративне правопорушення за несплату аліментів на чоловіка, який помер.

Вінницький суд розглянув надані матеріали та призначив небіжчику 120 годин суспільно корисних робіт.

У підсумку прокуратура оскаржила неправомірне рішення суду. Справа була закрита у зв'язку зі смертю відповідача.

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Це не перший такий випадок

У прокуратурі зазначили, що це не перше схоже порушення органів ДВС, виявлене цього року. Також незаконно працівники служби склали протокол про адміністративне правопорушення за несплату аліментів на чоловіка, який визнаний неосудним та перебуває на примусовому лікуванні у психіатричному закладі.

"У цьому випадку Вінницький міський суд також ухвалив рішення про притягнення відповідача до адміністративної відповідальності", – додали у відомстві.

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