В Виннице покойника "заставили" отрабатывать алименты

Соответствующий протокол составили работники Центрального отдела государственной исполнительной службы

В Виннице суд за неуплату алиментов привлек к ответственности покойника. Фото: коллаж "Сегодня"

В Виннице за неуплату алиментов покойника привлекли к административной ответственности. Умершему мужчине назначили 120 часов общественно полезных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры.

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Детали инцидента

Как стало известно, работники Центрального отдела государственной исполнительной службы незаконно составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов на умершего мужчину.

Винницкий суд рассмотрел предоставленные материалы и назначил покойнику 120 часов общественно полезных работ.

В результате прокуратура обжаловала неправомерное решение суда. Дело было закрыто в связи со смертью ответчика.

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Это не первый подобный случай

В прокуратуре отметили, что это не первое похожее нарушение органов ГИС, выявленное в этом году. Также незаконно работники службы составили протокол об административном правонарушении за неуплату алиментов на мужчину, который признан невменяемым и находится на принудительном лечении в психиатрическом учреждении.

"В этом случае Винницкий городской суд также принял решение о привлечении ответчика к административной ответственности", – добавили в ведомстве.

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