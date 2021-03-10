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У Вінниці п'яна мати кинула шестирічного сина на зупинці і пішла додому

10 березня, 14:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопчик намагався самостійно дістатися додому

У Вінниці нетвереза мати залишила шестирічного хлопчика одного на зупинці громадського транспорту, а сама пішла додому.

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Про це повідомили у Нацполіції Вінницькій області.

Зазначається, що інцидент стався 8 березня. Через кілька годин після повернення додому жінка згадала про сина і пішла його шукати. Однак хлопчика не знайшла, тому подзвонила в поліцію і сказала, що той загубився.

/ Фото: Нацполиция

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Горе-матір зізналася, що кинула дитину без нагляду на тролейбусній зупинці. Хлопчика знайшли у сусідньому дворі, він самостійно намагався повернутися додому. Поки дитину передали бабусі.

На матір склали адміністративний протокол за двома фактами: невиконання батьківських обов'язків і розпиття алкоголю у заборонених місцях або поява п'яною у громадських місцях.

Нагадаємо, в Одеській області 36-річна жінка морила голодом маленьку дитину і тримала її під замком. Від безвиході дитина їла побілку зі стін.

Крім того, у Харкові у горе-матері забрали дітей, які жили в смітті серед тарганів і їли собак.

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Винниця хлопчик горе-матір
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