Незадоволені "дистанційкою": у Вінниці батьки школярів вийшли на протест (фото)

У Вінниці батьки школярів незадоволені дистанційним навчанням – вони зібралися на акцію протесту під міськрадою

У Вінниці батьки місцевих школярів вийшли на акцію протесту проти "дистанційки". Вони вимагали відновити звичайне навчання в установах.

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Про це повідомляє Вінниця.info.

Вранці 20 квітня кілька десятків людей зібралися біля Вінницької міської ради, з собою вони принесли плакати.

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Люди кажуть, що в області більшість шкіл уже перейшли на очне навчання, на "дистанційці" нібито залишається тільки Вінниця. Учасники акції вважають, що дистанційне навчання неефективне і вимагають пустити учнів усіх класів у школи.

На мітингу була і поліція охорони, яка стежила за громадським порядком.

Нагадаємо, раніше в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.

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Крім того, у Києві 14 квітня під будівлю міської адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.

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