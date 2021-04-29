У Вінниці брокери "чистили" українців на 7 млн гривень щомісяця. Як працювала схема?

У Вінниці припинили масштабну схему обману українців – у call-центрах працювали близько 100 людей – як відмивали гроші

У Вінниці викрили мережу підпільних call-центрів, яка щомісяця обманювала українців на 7 млн ​​грн. Порушники пропонували людям віртуальні "брокерські послуги".

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Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що схему "обслуговували" майже 100 людей. Нелегальний бізнес проіснував півроку.

Як працювала схема

Організатор – житель Вінниці. Він налагодив роботу трьох таких call-центрів. Працівники шукали клієнтів і реєстрували їх на фіктивних брокерських сайтах. Тоді створювали електронні рахунки і переводили туди гроші.

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Після цього ділки отримували доступ до чужих грошей. Через фірми-спільники вони виводили кошти в тінь і переводили в готівку.

Під час обшуків в офісах було понад 200 комп'ютерів і телекомунікаційне обладнання. Також знайшли документи з доказами злочину.

Зараз копи шукають всіх людей, причетних до нелегальної схеми.

Нагадаємо, раніше в Харкові накрили нелегальну мережу кол-центрів, які привласнювали гроші з рахунків українців.

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Крім того, в Одесі "накрили" call-центри, що обслуговують компанії з РФ.