У Вінниці брокери "чистили" українців на 7 млн гривень щомісяця. Як працювала схема?

У Вінниці викрили мережу підпільних call-центрів, яка щомісяця обманювала українців на 7 млн грн. Порушники пропонували людям віртуальні "брокерські послуги".
Про це повідомили в СБУ.
Зазначається, що схему "обслуговували" майже 100 людей. Нелегальний бізнес проіснував півроку.
Як працювала схема
Організатор – житель Вінниці. Він налагодив роботу трьох таких call-центрів. Працівники шукали клієнтів і реєстрували їх на фіктивних брокерських сайтах. Тоді створювали електронні рахунки і переводили туди гроші.
Після цього ділки отримували доступ до чужих грошей. Через фірми-спільники вони виводили кошти в тінь і переводили в готівку.
Під час обшуків в офісах було понад 200 комп'ютерів і телекомунікаційне обладнання. Також знайшли документи з доказами злочину.
Зараз копи шукають всіх людей, причетних до нелегальної схеми.
Нагадаємо, раніше в Харкові накрили нелегальну мережу кол-центрів, які привласнювали гроші з рахунків українців.
Крім того, в Одесі "накрили" call-центри, що обслуговують компанії з РФ.