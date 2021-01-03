У Вінниці таксист і пасажири побилися через собаку

У поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, який виник між водієм служби таксі та двома пасажирами із собакою. Унаслідок сварки три учасники дістали тілесні ушкодження.

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Про це повідомляє сайт Національної поліції Вінницькій області.

Конфлікт між водієм і пасажирами виник через те, що чоловік і жінка сіли в таксі, не попередивши, що будуть із собачкою. Згодом сварка переросла в бійку.

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Таксист здійснив загальний виклик таксі, на який з'їхалися його колеги. На допомогу пасажирам теж прибуло декілька осіб, і один чоловік битою пошкодив автомобіль таксі.

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Через інцидент пасажири й водій звернулися з тілесними ушкодженнями по медичну допомогу.

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За цим фактом порушили кримінальні провадження: за ст. 296 КК України (хуліганство) і за ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Раніше собака злякався новорічних феєрверків і, намагаючись сховатися від них, стрибнув у колодязь. Глибина колодязя сягала 26 метрів.

А в Харкові очевидці зняли на відео, як чоловіка, що хильнув зайвого, в заметі намагається розбудити вірний пес – вихованець гавкав і тягнув його додому за штани, проте безрезультатно:

Відео: Сьогодні

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