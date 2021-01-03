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В Виннице таксист и пассажиры подрались из-за собаки

3 января, 10:34

Ольга Литвин Ольга Литвин

Участники инцидента обратились за медицинской помощью

В полицию поступило сообщение о конфликте, который возник между водителем службы такси и двумя пассажирами с собакой. В результате разногласия три его участника получили телесные повреждения.

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Об этом сообщает сайт Национальной полиции Винницкой области.

Конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что мужчина и женщина сели в такси, не предупредив, что будут с собачкой. Впоследствии перебранка переросла в драку.

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Таксист сделал общий вызов такси, на который съехались его коллеги. На помощь пассажирам тоже прибыло несколько человек, один из которых битой повредил автомобиль такси.

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Из-за инцидента пассажиры и водитель обратились с телесными повреждениями за медицинской помощью.

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По данному факту возбуждены уголовные производства: по ст. 296 УК Украины (хулиганство) и по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее собака испугалась новогодних фейерверков и, пытаясь спрятаться от них, прыгнула в колодец. Глубина колодца достигала 26 метров.

А в Харькове очевидцы сняли на видео, как выпившего лишнего мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно:

Сюжет: Kravets Evgeniia Видео: Сегодня

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Винница такси собака таксист таксисты пассажиры конфликт
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