На Вінниччині чоловік на полюванні розстріляв підлітка

Куля потрапила хлопчику до грудної клітки

Хлопчик гуляв із собакою / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 31 жовтня, на полюванні житель села Мала Стратіївка у Вінницькій області підстрелив підлітка. Хлопчику, який дістав поранення, 14 років.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

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Деталі

Хлопець отримав поранення, коли гуляв зі своєю собакою біля водоймища за межами села, де полював мисливець. Куля влучила хлопчику в грудну клітку.

Поспілкувавшись із хлопцем працівники поліції встановили, що поранення потерпілий отримав у результаті рикошету заряд дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину. Зареєстровану зброю у мисливця вилучили.

Покарання

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 КК (необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження). Таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі до двох років.

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