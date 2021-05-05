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У Вінницькій області чоловік поглумився над прапором України – його затримала поліція

5 травня, 16:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові, – позбавлення волі на строк до трьох років

У Вінницькій області на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.

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Інформацію про це розмістили в соціальних мережах, передає Нацполіція.

Зловмисника затримали, ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району.

За наругу над державними символами поліція відкрила кримінальне провадження – чоловікові загрожує штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Також ми писали про те, що в Сумах поліція знайшла вандала, що поглумився над могилою полковника Євгена Коростельова, командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який отримав смертельне поранення на Донбасі.

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Як раніше ми писали, в Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили скульптуру балерини, розбиту на тротуарі.

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