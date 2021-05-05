У Вінницькій області чоловік поглумився над прапором України – його затримала поліція

Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові, – позбавлення волі на строк до трьох років

У Вінницькій області на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.

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Інформацію про це розмістили в соціальних мережах, передає Нацполіція.

Зловмисника затримали, ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району.

За наругу над державними символами поліція відкрила кримінальне провадження – чоловікові загрожує штраф від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Також ми писали про те, що в Сумах поліція знайшла вандала, що поглумився над могилою полковника Євгена Коростельова, командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який отримав смертельне поранення на Донбасі.

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Як раніше ми писали, в Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили скульптуру балерини, розбиту на тротуарі.