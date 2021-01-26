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На Вінничині чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом (відео)

26 січня, 11:26

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік зізнався, один телефон відразу подарував знайомій

На Вінничині в магазині мобільних телефонів чоловік погрожував продавчині пластиковою зброєю. Він забрав три гаджети.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", згодом його затримав спецназ КОРД. Чоловік зізнався, один телефон відразу подарував знайомій, інший продав на ринку.

"Боячись за своє життя, я віддала два мобільних телефони, при цьому він забрав мій власний телефон", – сказала продавщиця магазину.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні чоловік грабував магазини з іграшковим пістолетом. За декілька місяців було скоєно чотири подібних напади. Злочини скоювалися за однаковою схемою. У приміщення вривався невідомий у масці і камуфляжній куртці, направляв на касира (іграшковий пістолет), після чого забирав гроші.

Також нагадаємо, у Києві розбійники з іграшковим пістолетом відібрали у хлопця телефон. На місце виїхали правоохоронці, а в ході відпрацювання прилеглої території працівники полку поліції №1 затримали одного з чоловіків, на якого вказав потерпілий.

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