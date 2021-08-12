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На Вінниччині перші три смерті від штаму "Дельта". Що відомо про жертв вірусу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
12 серпня, 15:10
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З 25 інфікованих новим штамом коронавірусу померли двоє чоловіків і одна жінка
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області зафіксували перші три смерті від "Дельта"-штаму коронавірусу.

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Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці в Facebook.

"Сьоме місце займає Вінницька область за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам Дельта – "привезений" з Росії. З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району", – повідомив він.

За інформацією Борзова, за вчора, 11 серпня, в області вакцинували майже 7000 жителів, всього – майже 300 000. В області працюють 203 пункти щеплень і 33 центри масової вакцинації. Для вакцинації доступні 4 вакцини: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

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Звідки взялася "Дельта"

  • Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок у назвах вірусів.
  • Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".
  • Штам спочатку поширювався у самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.
  • "Дельта", зокрема, призвів до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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