На Вінниччині перші три смерті від штаму "Дельта". Що відомо про жертв вірусу

З 25 інфікованих новим штамом коронавірусу померли двоє чоловіків і одна жінка

Коронавірус не відступає. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області зафіксували перші три смерті від "Дельта"-штаму коронавірусу.

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Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов на своїй сторінці в Facebook.

"Сьоме місце займає Вінницька область за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам Дельта – "привезений" з Росії. З 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, і 73-річний чоловік з Вінницького району", – повідомив він.

За інформацією Борзова, за вчора, 11 серпня, в області вакцинували майже 7000 жителів, всього – майже 300 000. В області працюють 203 пункти щеплень і 33 центри масової вакцинації. Для вакцинації доступні 4 вакцини: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

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Звідки взялася "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок у назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався у самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.

"Дельта", зокрема, призвів до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: