У Вінницькій області робітника на будівництві засипало землею: що відомо

У селищі Тростянець Вінницької області внаслідок проведення земляних робіт на глибині близько чотирьох метрів стався зсув грунту на території будівництва супермаркету. Під земляними завалами опинився один з найманих працівників.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, рятувальники відкопали чоловіка з-під завалу. Постраждалим виявився місцевий житель, який був переданий лікарям екстреної медичної допомоги та госпіталізований до лікувального закладу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловіка завалило землею в гаражі. Друзі потерпілого оперативно викликали рятувальників.

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Також нагадаємо, в Одеській області землею на смерть засипало двох чоловіків. Трагедія сталася, коли чоловіки намагалися врятувати лисенят і собаку.

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