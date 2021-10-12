У Вінницькій області син до смерті забив літню маму

У Вінницькій області 33-річний чоловік забив до смерті палицею свою маму. Сина пенсіонерки затримали.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Подробиці
Чоловік вже був раніше судимий. Між ним і його мамою був конфлікт. Син узяв палицю і побив до смерті пенсіонерку. На її тілі поліцейські знайшли численні гематоми, синці, забиті місця, а вдома вони знайшли сліди крові.
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У поліцію звернувся чоловік і повідомив про те, що у власному будинку він виявив тіло своєї матері без ознак життя.
Покарання
Зараз сина пенсіонерки затримали. Поліцейські почали слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.
Домашнє насильство
Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.
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