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У Вінницькій області син до смерті забив літню маму

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 жовтня, 15:24
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На тілі пенсіонерки поліцейські знайшли багато синців і ударів
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення / Колаж "Сьогодні"
Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення / Колаж "Сьогодні"

У Вінницькій області 33-річний чоловік забив до смерті палицею свою маму. Сина пенсіонерки затримали.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Подробиці

Чоловік вже був раніше судимий. Між ним і його мамою був конфлікт. Син узяв палицю і побив до смерті пенсіонерку. На її тілі поліцейські знайшли численні гематоми, синці, забиті місця, а вдома вони знайшли сліди крові.

У поліцію звернувся чоловік і повідомив про те, що у власному будинку він виявив тіло своєї матері без ознак життя.

Покарання

Зараз сина пенсіонерки затримали. Поліцейські почали слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.

Домашнє насильство

Близько 45% населення України піддається насильству – фізичного, сексуального чи психічного – і більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

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