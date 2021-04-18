У Житомирі порушник підстрелив сам себе, тікаючи від поліції

Чоловік, якого намагалися затримати за хуліганство, з незрозумілої причини двічі вистрілив в себе з пістолета

У Житомирі чоловік, якого намагалися затримати за хуліганство, двічі вистрілив у себе з пістолета, коли тікав від поліції. Порушника в непритомному стані госпіталізували.

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Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області.

Інцидент стався вдень 17 квітня. Після повідомлення на 102 про хуліганство на Київському шосе, поліцейські почали розшук передбачуваного порушника і близько 15 години екіпаж патрульної поліції помітив схожого за описом чоловіка на одній з вулиць і спробував затримати його. Але чоловік проігнорував вимогу і почав тікати.

Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет і зробив два постріли, поранивши себе в долоню і обличчя. Від отриманих травм він втратив свідомість, і був доставлений в лікарню.

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Слідчі вилучили пістолет, який, за попередніми висновками експертів, є револьвером "Флобер".

Нагадаємо, в центрі Києва, на вулиці Велика Васильківська, чоловік вистрілив у ногу іноземцю та зник.

У Павлограді Дніпропетровської області винуватець аварії намагався втекти від патрульних в іншу область через що поліцейським довелося відкрити стрілянину.

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