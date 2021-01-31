У Житомирі охорона магазину косметичної мережі побила чоловіка: подробиці (відео)

У Мережі в неділю, 31 січня, поширюється відео, на якому чоловіки в формі охоронців б'ють і фактично викидають з магазину косметичної мережі "Єва" чоловіка. Цю ситуацію прокоментували в поліції Житомирської області.

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Слід зауважити, що деякі місцеві пабліки поширювали відео, не уточнюючи, в якому місті воно зняте.

Згідно з повідомленням поліції, сталося це в магазині косметичної мережі в Житомирі й на відео знято дії співробітників охоронної фірми, яких викликали продавці.

Також повідомляється, що Житомирське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження і в його межах розслідує подію.

"Встановлені очевидці, свідки, учасники події. Їх опитано. ...За словами очевидців, чоловік дійсно був схожий на безхатька, через що і виник конфлікт. Працівники охоронної фірми двічі приїжджали на виклик до магазину", – розповіли в поліції.

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Нині поліція перевіряє інформацію і обіцяє пізніше повідомити про результати.

Нагадаємо, в магазині в Києві охоронці побили молодих людей, які не оплатили товар.

Ми також повідомляли, що в Одесі поліція втрутилася в конфлікт озброєних охоронців двох приватних фірм, яких найняли власник земельної ділянки та власник будівлі, яка на ній розташована.

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