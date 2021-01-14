Якщо Ілон Маск приїде до Житомира, що йому там покажуть

Після того як Володимир Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир, точніше, в Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова, в цьому місті вже другий день обговорюють ініціативу президента. Крім того, не виключають, що вже в найближчі дні можуть обговорити з президентом цю ідею на селекторній нараді. Про це нам повідомив прес-секретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.
За словами чиновника, якщо Маск таки прийме пропозицію, то насамперед можна буде відвідати міський парк, який до недавнього часу називався парком імені Юрія Гагаріна. А також військовий інститут, де використовують передові технології.
А мер Житомира Сергій Сухомлин в коментарі сайту "Сьогодні" сказав, що хотів би показати Ілону Маску інжинірингову школу для школярів і студентів, а також проєкт будівництва другого майданчика музею сучасного космосу.
Втім, головна установа, куди кличуть засновника компанії SpaceX і ідейного натхненника компанії Tesla, – це Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова. Нагадаємо, трохи раніше Маск відповів на твіт, присвячений 114-річчю від дня народження Сергія Корольова.
"Він був чудовий", – написав Маск по-російськи.
- Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021
Ми поспілкувалися з директором цього музею і з'ясували, що колектив готується показати Ілону Маску в разі його приїзду.
"Хороше у Вас питання. Я хотіла би представити Маску раритети, які можуть розповісти про мрії Корольова. Наприклад, його перший ракетоплан, про який дуже мало знають, але з якого все почалося, – сказала нам директор музею Ірина Дячук. – В цілому, я хотіла б розповісти Маску про те, як у Корольова зароджувалася мрія підкорення Марса та інших планет. Як відомо, Корольову було 5 років, коли він побачив перший політ літака. До речі, свій перший літак він побудував в 16 років".
За словами Ірини Дячук, зараз в Національному музеї космонавтики зберігаються близько 25 тис. експонатів.
"Найунікальніших експонатів – близько 10 тис. У нас є, наприклад, меморіальна колекція, присвячена Корольову. Як відомо, він народився в Житомирі. Йдеться про особисті речі. Наприклад, льотні приналежності Корольова – шолом, окуляри, фотоапарат, капелюх і інше. Серед інших унікальних експонатів у нас є космосимулятор – це відтворена капсула космічного корабля. Можна сказати, фантастичного корабля, схожого на корабель Ілона Маска", – уточнила Ірина Дячук.
Як нам стало відомо, раніше колектив цього музею уже запрошував Ілона Маска до себе в гості. Незважаючи на те, що той поки не приїжджав, в музеї не втрачають надії зустрітися зі знаменитим інженером.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про тестовий запуск міжпланетної космічної ракети Ілона Маска. Детальніше дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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