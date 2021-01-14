Если Илон Маск приедет в Житомир, что ему там покажут

После того, как Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, точнее, в Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева, в этом городе уже второй день обсуждают инициативу президента. Кроме того, не исключают, что уже в самые ближайшие дни могут обсудить с президентом эту идею на селекторном совещании. Об этом нам сообщил пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

Реклама

По словам чиновника, если Маск таки примет предложение, то в первую очередь можно будет посетить городской парк, который до недавнего времени назывался парком имени Юрия Гагарина. А также военный институт, где используют передовые технологии.

А мэр Житомира Сергей Сухомлин в комментарии сайту "Сегодня" сказал, что хотел бы показать Илону Маску инжиниринговую школу для школьников и студентов, а также проект строительства второй площадки музея современного космоса.

Впрочем, главное учреждение, куда зовут основателя компании SpaceX и идейного вдохновителя компании Tesla, – это Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева. Напомним, немногим ранее Маск ответил на твит, посвященный 114-летию со дня рождения Сергея Королева.

"Он был великолепен", – написал Маск по-русски.

— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

Реклама

Мы пообщались с директором этого музея и выяснили, что коллектив готовится показать Илону Маску в случае его приезда.

"Хороший у Вас вопрос. Я хотела бы показать Маску раритеты, которые могут поведать о мечтах Королева. Например, его первый ракетоплан, о котором очень мало знают, но с которого все началось, – сказала нам директор музея Ирина Дячук. – В целом, я хотела бы рассказать Маску о том, как у Королева зарождалась мечта покорения Марса и других планет. Как известно, Королеву было 5 лет, когда он увидел первый полет самолета. Кстати, свой первый самолет он построил в 16 лет".

По словам Ирины Дячук, сейчас в Национальном музее космонавтики сохраняются около 25 тыс. экспонатов.

"Самых уникальных экспонатов – около 10 тыс. У нас есть, например, мемориальная коллекция, посвященная Королеву. Как известно, он родился в Житомире. Речь идет о личных вещах. Например, летные принадлежности Королева – шлем, очки, фотоаппарат, шляпа и другое. Среди других уникальных экспонатов у нас есть космосимулятор – это воссозданная капсула космического корабля. Можно сказать, фантастического корабля, похожего на корабль Илона Маска", – уточнила Ирина Дячук.

Как нам стало известно, ране коллектив этого музея уже приглашал Илона Маска к себе в гости. Несмотря на то, что тот пока не приезжал, в музее не теряют надежды встретиться со знаменитым инженером.

Напомним, ранее мы сообщали о тестовом запуске межпланетной космической ракеты Илона Маска. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Реклама

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама