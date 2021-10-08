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У Житомирі жінка залишила пакет з дитиною на околиці міста

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 16:15
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Уже в лікарні дівчина сказала родичам, що дитина померла під час пологів
Дівчина сказала, що в неї стався викидень / Колаж "Сьогодні"
Дівчина сказала, що в неї стався викидень / Колаж "Сьогодні"

У Житомирі жінка звернулася в поліцію через те, що її 27-річна дочка під час пологів втратила дитину. Під час перевірки виявилося, що дівчина і зовсім в лікарні не народжувала.

Про це повідомляє поліція Житомирської області .

Імітувала вагітність

Дівчина розповіла, що ще в серпні у неї раптово під час прогулянки на околиці міста стався викидень. Там вона і залишила пакет з мертвою дитиною.

Про це вона боялася розповісти співмешканцю і матері. Породілля до останнього імітувала вагітність. У лікарні вона сказала сім'ї, що дитина померла під час пологів.

У лікаря не була

Поліцейські встановили, що дівчина навіть не перебувала на обліку в медичному закладі під час вагітності. Зараз відкрито кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють інформацію про місце, де жінка залишила пакет з дитиною.

Попередня кваліфікація події – ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Дівчині загрожує обмеження або позбавлення волі до п'яти років.

Покинуті немовлята

У Києві на проспекті Соборності в Дніпровському районі чоловік, вигулюючи собаку, знайшов в сумці немовляти і викликав поліцію. Малюк лежав між двома будинками в сумці в бетонної конструкції. Він був загорнутий у ковдру.

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