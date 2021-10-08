Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Житомире женщина оставила пакет с ребенком на окраине города

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 октября, 16:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже в больнице девушка сказала родственникам, что ребенок умер во время родов
Девушка сказала, что у нее случился выкидыш / Коллаж "Сегодня"
Девушка сказала, что у нее случился выкидыш / Коллаж "Сегодня"

В Житомире женщина обратилась в полицию из-за того, что ее 27-летняя дочь во время родов потеряла ребенка. Во время проверки оказалось, что девушка и вовсе в больнице не рожала.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Имитировала беременность

Девушка рассказала, что еще в августе у нее внезапно во время прогулки на окраине города произошел выкидыш. Там она и оставила пакет с мертвым ребенком.

Об этом она боялась рассказать сожителю и матери. Роженица до последнего имитировала беременность. В больнице она сказала семье, что ребенок умер во время родов.

У врача не была

Полицейские установили, что девушка даже не состояла на учете в медицинском учреждении вовремя беременности. Сейчас открыто уголовное производство. Полицейские проверяют информацию о месте, где женщина оставила пакет с ребенком.

Предварительная квалификация события – ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Покинутые младенцы

В Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке младенца и вызвал полицию. Малыш лежал между двумя домами в сумке в бетонной конструкции. Он был завернут в одеяло.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

78 592

заболело за неделю в Украине

+41%

Вакцинация
По состоянию на 7 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 008 605
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 421 450
Всего введенных доз 13 430 055
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять