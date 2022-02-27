На Житомирщині окупанти обстріляли поліцейські автомобілі: є загиблі

Через обстріл ворожих ДРГ також є поранені правоохоронці

Правоохоронців загинули вночі 27 лютого / Колаж "Сьогодні"

На Житомирщині під час виконання службового завдання загинули двоє поліцейських. Ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє Національна поліція України

Реклама

Що відомо

Вночі 27 лютого під час виконання службового завдання неподалік смт Народичі ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських.

"В результаті двоє правоохоронців загинули. Ще троє отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблих

Загинули 41-річний майор поліції Володимир Солодчук, заступник начальника сектору поліцейської діяльності №1 Коростенського РУП, а також 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук, інспектор з реагування патрульної поліції СПД №1 Коростенського РУП.

Реклама

Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ, захищаючи права та свободи громадян.

Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Українські військовослужбовці відбили Волноваху – місто на південному заході Донецької області, повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко у Facebook. Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є вбиті цивільні, трупи на вулицях. Люди ховаються по підвалах.

Прорив ворожих сил у напрямку Ірпеня підтвердився, але бійці ЗСУ зуміли відбити атаку. Про це розповів у своєму відеозверненні мер міста Олександр Маркушин.

Раніше ми писали: