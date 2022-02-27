В Житомирской области оккупанты обстреляли полицейские автомобили: есть погибшие

Из-за обстрелов вражеских ДРГ также есть раненые правоохранители

Правоохранителей погибли ночью 27 февраля / Коллаж "Сегодня"

В Житомирской области во время выполнения служебного задания погибли двое полицейских. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Что известно

Ночью 27 февраля во время выполнения служебного задания недалеко от пгт Народичи вражеские ДРГ обстреляли служебные автомобили полицейских.

"В результате двое правоохранителей погибли. Еще трое получили ранения", – говорится в сообщении.

Что известно о погибших

Погибли 41-летний майор полиции Владимир Солодчук, заместитель начальника сектора полицейской деятельности №1 Коростенского РУП, а также 40-летний майор полиции Иван Гераимчук, инспектор по реагированию патрульной полиции СПД №1 Коростенского РУП.

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Оба правоохранителя более 20 лет служили в органах внутренних дел, защищая права и свободы граждан.

Ситуация в Украине 27 февраля

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