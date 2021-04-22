У Житомирській області затримали агента ФСБ: чим займався

Житель Бердичева вступив у злочинну змову з російськими спецслужбами, вони обіцяли йому грошову винагороду за "роботу" – які завдання виконував агент ФСБ

У Житомирській області спецслужби затримали жителя міста Бердичів, якого підозрюють у скоєнні державної зради. За даними слідства, він співпрацював з ФСБ РФ.

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Як повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора, чоловік вступив у злочинну змову з російськими спецслужбами в січні-квітні 2021 року. Підозрюваний діяв під конспіративним псевдонімом, отримував і виконував завдання, які завдають шкоди обороноздатності і державної безпеки України.

Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об'єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень і "сліпих зон", систему охорони, а також збирав особисту інформацію про військовослужбовців і їх сім'ї тощо.

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Незаконно добуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, передавав різними видами зв'язку.

"За місцем проживання затриманого правоохоронцями проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено предмети та документи, що свідчать про незаконну діяльність. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила велику мережу агентів ФСБ.

Також нагадаємо, СБУ затримала агента "Джигурду", який працював на ФСБ і бойовиків.

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