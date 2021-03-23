У зоопарку Миколаєва народилися левенята: малюків відправлять до Африки (відео)

У Миколаївському зоопарку народилися двоє левенят. Зараз вони живуть з мамою у закритому вольєрі.

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Журналістам "Сьогодні" показали малюків.

Поки у дівчинки немає імені, його дадуть пізніше, відповідно до характеру. Зараз доглядачі ніжно називають її "сонечко". Левенят досі годує мама. Батько по імені Ланга поки живе окремо і чекає знайомства зі своїми дітьми.

Відео: Сьогодні

Зараз у зоопарку сім левів, а ще – пантера, тигри і леопарди. Хижакам потрібно багато вільного місця. Тут його не вистачає, тому що немає грошей на додаткові вольєри. Для тварин змушені шукати інші будинки.

Навесні маленьких левів відправлять в Африку. Розмістити їх в інших українських зоопарках проблематично, оскільки такі тварини є практично у всіх подібних установах, де їх можуть містити.

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Директор зоопарку визнає, що працювати в умовах карантину важко. За минулий рік було збитків на 3 мільйони гривень. Експозиції у приміщеннях закриті для відвідувачів через пандемію, а на дворі вольєри переважно порожні – звірі поки ховаються від холоду. Тому і людей зараз мало.

Новина про маленьких левенят вже облетіла місто. У зоопарку сподіваються, що подивитися на малюка прийде багато відвідувачів.

Нагадаємо, у Харкові з контактного зоопарку втекло левеня на прізвисько Сімба.

Крім того, у міському зоопарку Мелітополя зняли відео, як працьовитий ведмідь на ім'я Балу береться за генеральне прибирання території.

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