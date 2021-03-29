Повернулася з Танзанії: в Харкові від тропічної малярії померла жінка

У Харкові зареєстрували випадок тропічної малярії у 40-річної жінки, яка повернулася в Україну з Танзанії. Врятувати її життя не вдалося.
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр.
Жінка місяць провела в Танзанії, на кілька днів вона встигла відвідати Занзібар. Симптомів малярії під час подорожі у неї не було, але скаржилася на укуси комарів.
Через кілька днів після прибуття в Україну у жінки з'явилися загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 градусів. За допомогою до медиків вона звернулася через чотири дні, її обстежили тільки на наявність COVID-19.
На наступний день жінку госпіталізували, підтвердилася тропічна малярія. Медикам не вдалося врятувати їй життя.
Нагадаємо, в січні в Києві зафіксували два випадки малярії. Двоє українців заразилися під час перебування в Танзанії.
Крім того, раніше у громадянина Нігерії, який прибув в Україну у приватних справах, також виявили малярію.
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